Россия обвинила Украину в гибели людей на борту сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга»

Москва подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней отмечается, что Украина не закрыла воздушное пространство над востоком страны, где шли боевые действия. Кроме того, Россия обвиняет Украину в гибели людей в Донбассе, требует снять водную блокаду Крыма и разрешить деятельность российских СМИ.

Судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов отметил, что такие жалобы рассматриваются не один год. По его словам, в данном случае решается стратегическая задача атаковать именно в ЕСПЧ. «Сколько же можно там защищаться?», – сказал «Интерфаксу» судья.