Британская газета The Guardian пишет об угрозе «аэроапокалипсиса» для Якутска. Речь идет о густом токсичном дыме от лесных пожаров.

Издание отмечает со ссылкой на спутниковые данные, что концентрация мелких частиц, которые могут попасть в кровь и повредить внутренние органы, более чем в 40 раз превышает рекомендуемые нормы безопасности Всемирной организации здравоохранения. По данным властей, в Якутии сгорело уже полтора миллиона гектаров леса.

Глава республики Айсен Николаев накануне подчеркнул, что удалось отстоять от огня населенные пункты. По словам главы Якутии, с начала пожароопасного сезона потушено более 350-ти пожаров на площади свыше 300 тысяч гектаров.