Цены на одежду и обувь могут вырасти осенью и зимой. С такими прогнозами выступили ритейлеры.

На увеличение стоимости влияют расходы на транспорт и сырье. Так цены на морские грузоперевозки из Азии в Европу выросли в несколько раз. Во многом на это повлияла пандемия коронавируса. Подорожали и материалы, из которых создают одежду и обувь. В частности, хлопок теперь стоит на 35% больше. Выросла и цена сырья, связанного с производством синтетики. Кроме того, свое влияние оказывает ослабление рубля и увеличение расходов на открытие новых магазинов, цены на строительные материалы, дерево и металл сейчас бьют все рекорды, отмечает сайт РБК. Учитывая все факторы, продавцы ожидают, что стоимость их товаров осенью может увеличиться на 10-15% и сначала подорожание будет не таким заметным. Но вот уже зимой цены поднимутся значительно – на 18-20%.

Однако есть ряд продавцов, которые пока не планируют повышать цены на свои товары.