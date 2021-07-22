Общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в прокуратуру на столичный театр «Современник»

Поводом стал спектакль, в котором главную роль играет Лия Ахиджакова.

Представители организации утверждают, что в спектакле «Первый хлеб», который показали в «Современнике», присутствует неприкрытая пропаганда ценностей ЛГБТ-сообщества и чрезмерно используется ненормативная лексика. Также в сообщении от общественников сказано, что авторы «перешли последнюю красную линию, покусившись на святое, — вечную память, непререкаемые часть и достоинство павших фронтовиков Великой Отечественной войны».

На интернет-портале «Офицеры России» отмечается, что на этот спектакль приходят многочисленные жалобы от ветеранов ВОВ, Героев Советского Союза и Российской Федерации. Об этом же, как сообщает агентство РИА «Новости», написано в обращениях, которые организация отправила в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию. Ранее она также просила руководство театра «Современник» подкорректировать постановку к следующим показам, таким образом, чтобы она не задевала душевное спокойствие членов семей погибших защитников Отечества.

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссёра Бениамина Коца рассказывает о молодых людях, которые идут на войну, потому что не знают, как еще распорядиться своими жизнями. Премьера состоялась в минувший понедельник.

В расписании «Современника» спектакль «Первый хлеб» указан дважды. Показы запланированы на завтра и послезавтра.