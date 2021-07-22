Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину. Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ, – передает «Интерфакс». В Генпрокуратуре отметили, что это первая в истории России межгосударственная жалоба в Страсбургский суд.