В Олимпийской деревне в Токио дали горячую воду, которой не было первые дни, — сообщил главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев. Он заметил, что единственное, чего не хватает – это телевизора и холодильника, — передает ТАСС. В то же время президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что в них нет необходимости. По его словам, вместо телевизора молодежь использует смартфоны и планшеты, а отсутствие холодильников обусловлено заботой организаторов. Поздняков отметил, что в жару продукты могут испортиться даже за время, пока их несут из столовой до номера, и в результате спортсмен может не выйти на старт.

Олимпиада в Токио стартует завтра.