Ученые из МГУ отказались считать районы падения ступеней ракет-носителей зонами экологического бедствия. Зимой площадь загрязнения токсичным топливом гептилом составляет несколько квадратных метров, а летом это вещество очень быстро окисляется и в почве практически не обнаруживается, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу географического факультета вуза.

Специалисты из МГУ обобщили данные за последнее десятилетие о загрязнениях в Казахстане, на Алтае и в Сибири, где падают ступени ракет-носителей «Протон». Их запускают с Байконура.