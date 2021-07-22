Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за медленную кампанию по вакцинации. Глава правительства также взял на себя за это ответственность. Ранее власти Сиднея предупредили жителей о продлении карантина, который действует уже около месяца.
2021-07-22T10:33:20+03:00
2021-07-22T10:56:27+03:00
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10:33, 22 июля 2021
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