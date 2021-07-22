Российские штурмовики Су-25 будут направлены на границу с Афганистаном, — сообщили в Центральном военном округе. Это объясняют учениями. Ранее, по официальной версии, из-за маневров были переброшены к афганской границе российские танки в Таджикистане.

Сегодня в республике проходят масштабные учения, в которых задействованы, по данным Министерства обороны, 230 тысяч военнослужащих – как действующий, так и запаса. Всё это связано с наступлением в Афганистане боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан». Эти утром в российском МИДе отметили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном.