Организация «Офицеры России» требует изменить спектакль театра «Современник». Как передает РИА «Новости», недовольные постановкой «Первый хлеб» подали жалобу в Генпрокуратуру и в мэрию Москвы. В обращении организации утверждается, что в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова, содержится оскорбление ветеранов. Кроме того, авторы жалобы увидели чрезмерное использование ненормативной лексики и пропаганду однополой любви.

Премьера спектакля по пьесе Рината Ташимова прошла 19-го июля. Второй показ завтра. Почти все билеты уже проданы.