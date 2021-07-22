Аргентина ввела в документах «третий пол». Его будут обозначать буквой X. Президент республики Альберто Фернандес накануне заявил, что для государства неважно, мужчина перед ним или женщина. Он отметил, что для страны имеет значение, что граждане учатся, работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация.