Верхняя палата парламента Чили одобрила законопроект о легализации однополых браков. Это приветствовали в ЛГБТ-сообществе. Его представитель Оскар Рементерия подчеркнул, что это крайне важно для страны.

Активист заметил, что когда закон будет принят, в Чили перестанут существовать люди первого и второго сорта. При этом в стране уже 6 лет как разрешено однополым парам заключать гражданские союзы. Новая норма позволит им усыновлять детей.