Вооруженные силы Таджикистана приведены в боевую готовность

Это произошло впервые в истории.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении к военным сказал о тяжелой ситуации в стране, которая требует активных действий и мобилизации. Для проверки боевой готовности по сигналу тревоги были собраны 100 тысяч офицеров и солдат, а также 130 тысяч военных из резерва. Все они участвовали в военном смотре, он длился 3 часа и получил название «Граница-2021».

Кроме того, на базу Национальной гвардии стянули боевую технику, в частности, бронемашины, минометы, самолеты и вертолеты. На фоне осложнения ситуации в Таджикистане в ближайшее время запланированы военные учения совместно с Россией и Узбекистаном. Пройдут они с 5 по 10 августа. В них примут участие солдаты и офицеры 201-й российской военной базы. Такая активизация вооруженных сил в Таджикистане связана с масштабной наступательной операцией запрещенной в России террористической организации «Талибан». Это произошло после вывода из страны американских войск.

В министерстве иностранных дел России отметили, что террористическая группировка уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном.