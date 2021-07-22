Минздрав отрицает вывод журналистского расследования о многократном занижении коронавирусной статистики

Министерство здравоохранения отрицает выводы из совместного расследования нескольких интернет-изданий, которые сообщали о пятикратном занижении ковидной статистики.

В Минздраве подтвердили, что существует единый федеральный ресурс, связанный с коронавирусом, но записей в нём не 29 миллионов, как говорилось в расследовании, а на 10 миллионов больше. Входят в реестр не только заразившиеся ковидом россияне, но также больные пневмонией, вакцинированные и другие неназванные категории граждан. Об этом представитель ведомства рассказал газете «Коммерсантъ». Там уточнили, что уникальный номер регистровой записи не является порядковым и что алгоритм его формирования нелинейный.

Ранее на этой неделе, в расследовании нескольких изданий привели гипотезу, согласно которой сертификаты, которые этим летом начали выдавать переболевшим коронавирусом, пронумерованы по порядку. По этой версии, любой россиянин мог узнать сколько людей заразились до него, посмотрев на числа в своём документе. К таким выводам авторы расследования пришли, проанализировав несколько электронных кодов, выданных в разные месяцы.

Ранее в Министерстве здравоохранения неоднократно подчёркивали, что сведения о количестве заболевших нужно смотреть в ежедневных сводках оперативного штаба. По его данным, за всё время в России выявили чуть более шести миллионов заразившихся коронавирусной инфекцией.