Организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру из-за спектакля в театре «Современник». В обращении утверждается, что постановка «Первый хлеб» содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными. Как передает РИА «Новости», речь идет о монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Организация требует изменить спектакль к завтрашнему показу.
2021-07-22T10:01:49+03:00
2021-07-22T10:17:13+03:00
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10:01, 22 июля 2021
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