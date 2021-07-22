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10:01, 22 июля 2021

Организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру из-за спектакля в театре «Современник»

фото: Александр Зеликов/ТАСС
фото: Александр Зеликов/ТАСС

Организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру из-за спектакля в театре «Современник». В обращении утверждается, что постановка «Первый хлеб» содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными. Как передает РИА «Новости», речь идет о монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Организация требует изменить спектакль к завтрашнему показу.


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