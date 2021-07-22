Организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру из-за спектакля в театре «Современник». В обращении утверждается, что постановка «Первый хлеб» содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными. Как передает РИА «Новости», речь идет о монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Организация требует изменить спектакль к завтрашнему показу.