Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио отстранили из-за шутки 20-летней давности о Холокосте. Кэнтаро Кобаяси оказался в центре скандала благодаря некоторым пользователям соцсетей, которые опубликовали один из его комедийных роликов. Режиссер назвал свои высказывания глупыми и извинился, но это не помогло. Ранее команду организаторов церемонии открытия покинул автор музыки Кэйго Оямада. В соцсетях его обвинили в том, что он в прошлом издевался над детьми с ограниченными возможностями.

Между тем Олимпиада начнётся уже завтра.