Торговые сети предупреждают о подорожании одежды и обуви в России осенью на 10-15%

Как пишет издание РБК, основные причины – это рост цен на перевозку и сырье. По словам представителей разных магазинов, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии. Кроме того, почти на треть подорожал хлопок. На цены влияет и ослабление курса рубля. Наконец, стало дороже и открывать магазины из-за роста цен на стройматериалы.
2021-07-22T09:33:01+03:00
2021-07-22T09:59:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 22 июля 2021
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