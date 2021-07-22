Торговые сети предупреждают о подорожании одежды и обуви в России осенью на 10-15%

Как пишет издание РБК, основные причины – это рост цен на перевозку и сырье. По словам представителей разных магазинов, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии. Кроме того, почти на треть подорожал хлопок. На цены влияет и ослабление курса рубля. Наконец, стало дороже и открывать магазины из-за роста цен на стройматериалы.