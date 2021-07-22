В Минздраве России отрицают сообщения о 29 миллионах переболевших коронавирусом. Комментарий ведомства по поводу совместного расследования нескольких изданий приводит газета «Коммерсантъ». Выводы журналистов о пятикратном занижении официальной статистике основывались на анализе цифровых кодов, которые выдавали переболевшим ковидом. В Минздраве отметили, что в этом регистре номера идут не по порядку, как предполагали расследователи, и включают больных пневмонией, а также вакцинированных.