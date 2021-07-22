В Минздраве России отрицают сообщения о 29 миллионах переболевших коронавирусом. Комментарий ведомства по поводу совместного расследования нескольких изданий приводит газета «Коммерсантъ». Выводы журналистов о пятикратном занижении официальной статистике основывались на анализе цифровых кодов, которые выдавали переболевшим ковидом. В Минздраве отметили, что в этом регистре номера идут не по порядку, как предполагали расследователи, и включают больных пневмонией, а также вакцинированных.
2021-07-22T09:31:37+03:00
2021-07-22T09:57:46+03:00
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09:31, 22 июля 2021
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