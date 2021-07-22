На ВДНХ стартует шестой Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

В течение 11 дней на пяти локациях состоятся более шестидесяти театральных премьер и показов и новых спектаклей. Художественный руководитель фестиваля Ингеборга Дапкунайте, а арт-директор Роман Должанский. В фестивальных планах — показ первого русского спектакля легендарного бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Ночной писатель».

Театр «Москва» покажет премьеру – «Inspirati Motus/Вдохновлённый движением». Зрители увидят постановку «Апрель» театра «Цехъ» по песням и стихам Виктора Цоя. Также на ВДНХ кампания «НеМХАТ» покажет спектакль-инсталляцию «33 сестры». С мультимедийной постановкой «1926» по мотивам писем Марины Цветаевой и Бориса Пастернака выступят Елизавета Боярская и Анатолий Белый, а в видеоспектакле «Война и мир» — Дарья Мороз и Станислав Дружников. В проекте «Ты нужен, Леонардо» участвуют люди с особенными потребностями и профессиональные актеры – таков неполный список показов и премьер на ВДНХ.

Фестивальная программа завершится 1 августа, в День рождения ВДНХ.