На Олимпиаде в Токио выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

Среди инфицированных чешский игрок в настольный теннис, скейтбордист из Нидерландов, пять японских подрядчиков и четверо иностранцев, связанных с проведением Игр, некоторые из них проживали в Олимпийской деревне, говорится в заявлении оргкомитета.

Еще до официального старта Олимпиады как в рядах спортсменов, так и среди сотрудников, были выявлены уже почти 100 подтвержденных зараженных. Накануне от участия в состязаниях отстранили чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре. У нее, несмотря на отсутствие симптомов, оба ПЦР-теста дали положительный результат. Сейчас она изолирована на 10-дневный карантин и не сможет представить свою страну на соревнованиях.

Из-за угрозы распространения коронавируса организаторы Игр приняли решение о проведении их без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят в шести префектурах, включая Токио. А на церемонию открытия Игр допустят только 950 официальных лиц.

Летние Игры откроются уже завтра. Сколько спортсменов примут участие в торжественном мероприятии, пока не известно, но, как сообщает оргкомитет, все они будут в масках, обязательным будет и соблюдение социальной дистанции.