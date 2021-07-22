Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал соглашение Америки и Германии по «Северному потоку-2»

По его словам, враждебная тональность документа противоречит духу переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Накануне вечером США и Германия опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что Вашингтон не будет вводить новых санкций в отношении практически достроенного газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. При этом Украина, в обход которой идет труба, получит финансовую поддержку. США и Германия также пообещали ввести санкции в отношении России, если Москва будет использовать проект в качестве политического оружия.