Наводнение в Китае временно обесточило крупнейший завод по выпуску айфонов, — пишет издание The Wall Street Journal. Это предприятие компании Foxconn. Осенью Apple традиционно представит новые модели айфонов. Их сборка обычно начинается уже в июле.
2021-07-22T08:35:09+03:00
2021-07-22T08:35:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874984-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 22 июля 2021
Загрузка комментариев...