Сенат Чили одобрил законопроект об однополых браках. За было 28 голосов, против 14, — передает ТАСС. Теперь документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента. В Чили в 2015-го года однополые пары могут вступать в гражданский союз. Новая норма позволит им усыновлять детей.