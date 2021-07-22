Сенат Чили одобрил законопроект об однополых браках. За было 28 голосов, против 14, — передает ТАСС. Теперь документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента. В Чили в 2015-го года однополые пары могут вступать в гражданский союз. Новая норма позволит им усыновлять детей.
2021-07-22T08:34:51+03:00
2021-07-22T08:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 22 июля 2021
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