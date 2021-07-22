Участники массовой драки в Гонконге с избиением протестующих получили от 3,5 до 7 лет тюрьмы. Приговор был вынесен сегодня, — сообщают местные СМИ. Сам инцидент произошел два года назад и вызвал большой резонанс. Тогда в разгар массовых демонстраций вооруженные хлыстами и палками люди атаковали протестующих, которые возвращались с митинга. Были ранены 45 человек. Оппозиция обвиняла силовиков в том, что они бездействовали.