Министр связи Амурской области, по сведениям Интерфакса, попал в больницу после отдыха на туристической базе. По словам источника, Александр Курдюков получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, в результате некоего конфликта. О задержании участников драки не сообщается. В ведомстве сказали, что его глава находится на больничном.
2021-07-22T08:34:02+03:00
2021-07-22T08:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 22 июля 2021
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