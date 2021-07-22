Министр связи Амурской области, по сведениям Интерфакса, попал в больницу после отдыха на туристической базе. По словам источника, Александр Курдюков получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, в результате некоего конфликта. О задержании участников драки не сообщается. В ведомстве сказали, что его глава находится на больничном.