Китай отверг план расследования происхождения коронавируса. Так называемую вторую фазу предложила Всемирная организация здравоохранения. В Госкомитете здравоохранения заявили, что там используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл, — передает РИА «Новости». Власти Китая продолжают отрицать возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.