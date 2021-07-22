Китай отверг план расследования происхождения коронавируса. Так называемую вторую фазу предложила Всемирная организация здравоохранения. В Госкомитете здравоохранения заявили, что там используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл, — передает РИА «Новости». Власти Китая продолжают отрицать возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.
2021-07-22T08:32:19+03:00
2021-07-22T08:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 22 июля 2021
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