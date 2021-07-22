Оргкомитет Олимпиад в Токио отстранил режиссера церемонии открытия. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне прошлых высказываний Кэнтаро Кобаяси.

Кобаяси не сможет принимать участие не только в открытии, но и в закрытии Игр. Глава Оргкомитета уже принесла извинения в связи со сложившейся ситуацией. Сэйко Хасимото отметила, что сейчас идет срочный пересмотр всей церемонии. Режиссер оказался в центре скандала после того, как неправительственная организация «Центр Симона Визенталя» обнаружила в его высказываниях почти двадцатилетней давности антисемитские заявления. В частности, в 1998 году на одном из своих комедийных роликов Кобаяси предложил «поиграть в Холокост». Сам режиссер уже принес извинения за выражения. По его словам, работа комедианта не должна приносить людям неприятные эмоции, поэтому очевидно, что выбор формулировки был неуместным и глупым.

Между тем это уже не первый скандал на Играх в Токио. Так, несколькими днями ранее от церемонии открытия был отстранен автор музыки мероприятия Кэйго Оямада. Причиной стала общественная критика в его адрес за издевательства над детьми с ограниченными возможностями в прошлом.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что не станет уходить со своего поста из-за участившихся скандалов.