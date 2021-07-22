Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался участвовать в церемонии открытия ОИ в Токио

Он был приглашен в качестве гостя высокого ранга. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, такое решение Абэ принял на фоне режима чрезвычайной ситуации при котором церемония открытия и большинство соревнований пройдут без зрителей. Экс-премьер посчитал невозможным присутствовать на торжествах, поскольку этого не могут сделать рядовые японские граждане.