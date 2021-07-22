Глава оргкомитета ОИ в Токио Сэйко Хасимото заявила, что не подаст в отставку на фоне скандалов среди организаторов

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что не подаст в отставку на фоне скандалов среди организаторов и выполнит свои обязанности до конца. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее свои посты из-за скандальных высказываний покинули глава оргкомитета Ёсиро Мори, креативный директор оргкомитета Хироси Сасаки, а также композитор церемонии открытия Игр Кэйго Оямада и ее режиссёр Кентаро Кобаяси.
2021-07-22T07:36:27+03:00
2021-07-22T07:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:36, 22 июля 2021
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