Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса задерживается на работе чаще раза в неделю

Каждый шестой — ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru. Всего, как отмечает РБК, о периодических переработках заявляют почти три четверти работников сферы малого и среднего бизнеса.