Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса задерживается на работе чаще раза в неделю

Каждый шестой — ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru. Всего, как отмечает РБК, о периодических переработках заявляют почти три четверти работников сферы малого и среднего бизнеса.
2021-07-22T07:35:23+03:00
2021-07-22T07:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 22 июля 2021
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