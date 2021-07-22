Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что РФ прекратит украинский транзит после 2024 года

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко. По его утверждению, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его страна должна стать членом НАТО.
2021-07-22T07:33:46+03:00
2021-07-22T07:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:33, 22 июля 2021
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