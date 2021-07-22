Мировой суд Москвы рассмотрит сегодня протоколы в отношении социальных сетей Twitter, Telegram, Facebook и Google

Претензии российских властей к социальным сетям связаны с неудалением запрещенного контента. Ранее Роскомнадзор потребовал убрать из общественного доступа публикации, однако руководства Twitter, Telegram, Facebook и Google сделать это отказались.

Ранее из-за этих же претензий столичный суд уже оштрафовал соцсети. Так, Facebook должен будет заплатить в пользу государства 26 миллионов рублей, Twitter – почти 9 миллионов, а Google около 6 миллионов рублей. Под штрафы также попали мессенджер Telegram и сервис коротких видео TikTok.

С марта интернет-платформа Twitter работает в России с искусственным замедлением трафика. Это связано с тем, что руководство социальной сети игнорировало требование Роскомнадзора удалить ряд публикаций.

Всего в рамках заседания будет рассмотрено 10 протоколов в отношении социальных сетей.