В Неаполе стартует саммит министров окружающей среды стран-участниц «Большой двадцатки»

Одной из главных проблем, которые будут обсуждаться на встрече, как ожидается, станет борьба с изменением климата и поиск путей сокращения углеродных выбросов. Отчасти эта тема обсуждалась в начале июля на встрече министров финансов G20, когда речь шла о финансовых механизмах влияния на глобальное потепление. Не исключено, что министры окружающей среды будут говорить и о ускорении перехода к нулевым выбросам углекислого газа в атмосферу.

Некоторые предложения, к слову, уже были представлены Еврокомиссией за неделю до саммита. В частности, согласно опубликованной программе, предполагается, что в странах Евросоюза выбросы сократятся на 55% по сравнению с уровнем 1990-х годов. В качестве одной из мер для достижения цели в Брюсселе предложили уже через 10 лет производить 40% от всей энергии из возобновляемых источников. Кроме того, Еврокомиссия хочет ввести углеродный налог на импорт товаров в зависимости от количества выбросов при их производстве.

Встречи министров стран «Большой двадцатки» проходят в преддверие саммита лидеров государств, намеченного на конец октября в Риме.