Режиссер церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио Кентаро Кобаяси покинул свой пост

Он оказался в центре скандала, связанного с насмехательством над жертвами Холокоста.

В интернете появилась запись выступления Кобаяси в 1998 году, когда он входил в состав комедийного дуэта. На кадрах видно, как он, в частности, предлагает «поиграть в Холокост» и разбрасывает множество нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.

Скетч вызвал острую критику со стороны пользователей, которые начали активно призывать Кобаяси к отставке.

Сам Кобаяси принес извинения за свои слова 30 летней давности и подал в отставку. Это уже четвертый крупный скандал, связанный с организаторами Олимпиады в Японии.