Посол Анатолий Антонов: Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «СП — 2»

Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «СП — 2». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя совм. заявление Германии и США по трубопроводу. На странице посольства в ФБ Антонов утверждает, что Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о «злонамеренных» шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны.
2021-07-22T06:48:19+03:00
2021-07-22T06:48:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 22 июля 2021
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