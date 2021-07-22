Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение Мособлсуда о выдаче Беларуси спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина

Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение Московского областного суда о выдаче Беларуси спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина.

Европейский суд по правам человека сегодня запретил России экстрадицию Кудина, сказала «Эху» его адвокат, сотрудничающий с комитетом «Гражданское содействие» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Мария Красова.

Красова подчеркнула, что защите удалось доказать суду риск пыток в отношении Кудина.