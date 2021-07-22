США заявили о готовности применить санкции из-за Северного потока-2

Как заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, это произойдет, если Москва будет использовать газопровод во вред интересам Украины или другим странам. Представитель Госдепа подтвердил, что США по-прежнему привержены закону о применении санкций в отношении трубопровода, и в середине августа конгрессу будет представлен доклад о мерах против участников проекта.
2021-07-22T06:33:36+03:00
2021-07-22T06:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 22 июля 2021
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