Еще 4 человека в Олимпийской деревне сдали положительный тест на ковид

Еще у четверых человек, в том числе двух иностранных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, пришел положительный тест на коронавирус, число людей внутри объекта с подозрением на COVID-19 выросло до девяти, свидетельствуют данные отчета оргкомитета Игр.