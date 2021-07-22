Еще 4 человека в Олимпийской деревне сдали положительный тест на ковид

Еще у четверых человек, в том числе двух иностранных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, пришел положительный тест на коронавирус, число людей внутри объекта с подозрением на COVID-19 выросло до девяти, свидетельствуют данные отчета оргкомитета Игр.
2021-07-22T06:21:44+03:00
2021-07-22T06:21:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:21, 22 июля 2021
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