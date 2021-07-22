США и Германия достигли соглашения по Северному потоку-2

Как заявил представитель Госдепа высокого ранга, Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года; ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны; Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов.
2021-07-22T06:17:11+03:00
2021-07-22T06:17:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 22 июля 2021
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