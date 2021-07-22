В Норвегии сегодня вспоминают жертв теракта, произошедшего в Осло 10 лет назад

Король Харальд V снова обратится к нации с трибун арены Oslo Spektrum, где он пытался утешить жителей страны после теракта 10 лет назад. Позднее к панихиде в столице присоединится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В память о 77 погибших гражданах их имена будут читать в прямом эфире, затем к месту трагедии будут возложены цветы и траурные венки.

Спустя 10 лет после теракта норвежцы все еще обеспокоены возможность повторения самых страшных в истории страны событий. Как пишет газета «The Irish Times», граждане опасаются, что сторонников у Андерса Брейвика сегодня может быть значительно больше, чем тогда. В связи с этим полиция объявила, что в столице Норвегии будет усилен контроль, на улицах будут стоять патрульные.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик оставил автомобиль, в котором лежала самодельная бомба весом почти тонну возле здания правительства. Спустя несколько минут после того, как Брейвик ушел, взрывное устройство сдетонировало, унеся жизни 77 человек, большая часть из которых была подростками.

В завершении траурного дня колокола на мэрии Осло прозвонят 77 раз в память о каждом погибшем.