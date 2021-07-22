В Австрии в ряде общественных мест отменяется предписание носить маски

Маски перестают быть обязательным атрибутом за некоторыми исключениями, правило продолжает действовать в магазинах для повседневных нужд, то есть супермаркетах, заправках, банках и так далее. Тем не менее, особо оговаривается, что операторы могут сохранять свои внутренние правила. Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявил, что штамм дельта уже преобладает в стране, однако, несмотря на определенный рост случаев заболевания коронавирусом, 40 процентов населения полностью вакцинированы и прогнозы, относительно благополучны. К осени все будет нормально – заключил Мюкштейн. В торговле новость встретили позитивно. Ожидается, что продажи в целом вырастут на 10 процентов.

Суточный прирост новых случаев в Австрии, согласно данным института Хопкинса, составляет более 300 человек в сутки.