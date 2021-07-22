Путин поручил подготовить дополнительные меры по борьбе с природными пожарами, охватившими несколько регионов

Президент Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры по борьбе с природными пожарами, охватившими несколько российских регионов.

Правительству и администрации президента предстоит проработать вопросы об обеспеченности регионов со сложной ситуацией тяжелой техникой, о создании региональных центров борьбы с пожарами и внедрении новой методики оказания финансовой пострадавшим субъектам. Соответствующие поручения Владимир Путин дал на совещании с кабмином. О дополнительном выделении средств президента попросили власти Челябинской области и Карелии, где ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе горят тысячи гектаров лесов. Локализовать их обещают к концу недели, но метеорологи предупреждают о повышении температуры, пожароопасная ситуация будет сохраняться до конца лета, поэтому региональные власти просят Москву выделить 100 миллионов рублей на авиапатрулирование и тушение возгораний. Такой же прогноз по погоде и для Якутии, где площадь пожаров в этом году уже более чем в пять раз превысила показатели прошлого года. Там также действует режим ЧС, жителям запрещено посещать леса.

От пожаров страдают и многие другие регионы. Пожароопасный сезон объявлен в том числе в Подмосковье