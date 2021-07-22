Госдеп США и МИД Германии синхронно выступили с официальным объявлением по Северному потоку-2

Берлин и Вашингтон договорились о применении санкций против России, если та будет использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Транзит через Украину после введения в строй «СП— 2» должен быть продолжен. Кроме того, США и Германия инвестируют $1 млрд в развитие возобновляемых источников энергии на Украине, а Берлин также поддержит интеграцию Украины в европейскую энергосистему.

Партнёр информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин заявил в эфире канала RTVI, что при ограничениях, которые накладывает сделка с США выгода от СП-2 для Германии становится нулевой.

Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст заявил в эфире RTVI, что единственным выгодоприобретателем от проекта СП-2 становится Владимир Путин.

Украина и Польша осудили сделку Германии и США по «СП-2». Совместное заявление двух стран опубликовано на сайте МИД Украины В нем говорится, что принятое решение создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. «Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока — 2», 0 говорится в документе.