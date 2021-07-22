В Норвегии сегодня будут вспоминать жертв терактов в Осло и на острове Утёйя .

10 лет назад Андерс Брейвик в правительственном квартале столицы застрелил восьмерых человек и еще 69 в молодежном лагере. Вечером в Осло на спортивной арене «Спектрум» начнется национальная памятная церемония. Из-за пандемии доступ на стадион будет разрешен только обладателям сертификатов вакцинации. Как ожидается, с речью перед собравшимися выступит король Норвегии Харальд V.