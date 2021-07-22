В Петербурге сегодня состоится Генеральная репетиция главного военно-морского парада.

В параде в День ВМФ 25 июля примут участие около 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов. Из-за коронавируса парад в Петербурге пройдет без зрителей. Накануне пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин примет участие в параде.
2021-07-22T05:11:09+03:00
2021-07-22T05:11:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 22 июля 2021
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