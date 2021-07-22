У одного из ключевых московских судов — Басманного — может смениться председатель.

Как передает РБК, это следует из информации на сайте квалификационной коллегии судей Москвы. Свой пост может покинуть Ирина Вырышева, которая возглавляла суд с 2015 года и сейчас претендует на вакантную должность судьи Мосгорсуда. Ее заявку на участие в конкурсе коллегия должна была рассмотреть 15 июля. Одновременно коллегия должна была рассмотреть заявку на освобождающуюся должность председателя Басманного суда от Владимира Голованова. Его полный тезка в 2014 году возглавил Ростовский гарнизонный военный суд, а до этого с 2006 года был зампредом Владикавказского гарнизонного военного суда. В Басманном суде происходит большинство арестов по резонансным уголовным делам. Ему подсуден центральный аппарат СК.