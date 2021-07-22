ФРГ создаст «зеленый фонд» для энергетики Украины.

Как сообщил представитель Госдепа США, Германия обязалась внести в него 1 млрд долларов для финансирования перехода Украины на зеленую энергетику и снижение зависимости от российского газа. Положение о «зеленом фонде» вошло в совместное заявление Германии и США по «СП— 2».
2021-07-22T05:06:51+03:00
2021-07-22T05:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 22 июля 2021
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