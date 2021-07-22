Соцсеть «Клабхаус» открыла возможность свободного присоединения к сервису.

Об этом говорится в сообщении на сайте соцсети. Ранее пользователи могли присоединиться к «Клабхаусу» только по приглашению уже зарегистрированных пользователей. Отмечается что «Клабхаус» будет теперь доступен не только пользователям iOS, но и Android.