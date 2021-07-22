Власти Польши задержали по запросу России бурятского правозащитника Евгения Хасоева.

Он занимался делами пострадавших от полицейского насилия. Задержанного поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Выдавать его российскими властям, или нет, будет решать суд.
2021-07-22T04:09:17+03:00
2021-07-22T04:09:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 22 июля 2021
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