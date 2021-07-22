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04:08, 22 июля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах.

К ним отнесены татары, караимы и крымчаки. Ранее Владимир Путин ранее назвал этот закон не Соответствующим нормам международного гуманитарного права. Отсутствие русских в числе коренных народов Украины, по словам Путина, абсолютно не соответствует истории.


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