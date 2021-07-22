Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах.

К ним отнесены татары, караимы и крымчаки. Ранее Владимир Путин ранее назвал этот закон не Соответствующим нормам международного гуманитарного права. Отсутствие русских в числе коренных народов Украины, по словам Путина, абсолютно не соответствует истории.
2021-07-22T04:08:12+03:00
2021-07-22T04:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 22 июля 2021
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