Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах.

К ним отнесены татары, караимы и крымчаки. Ранее Владимир Путин ранее назвал этот закон не Соответствующим нормам международного гуманитарного права. Отсутствие русских в числе коренных народов Украины, по словам Путина, абсолютно не соответствует истории.